Steam ønsker å fikse brukeranmeldelser for å gjøre dem mer nyttige

HQ

Steam-brukeranmeldelser er ofte klarert av en god del av PC-spillere om den faktiske tilstanden til et spill. Ettersom de kan komme og endre oppfatningen av et spill når som helst i livssyklusen, er de ofte en tidsånd i et øyeblikk i spillets historie.

Men når du går gjennom anmeldelser, er det ofte du kaster ut de som er enlinjede vitser eller tegninger som bruker ascii-kunst. For å bekjempe dette har Valve skissert et nytt hjelpsomhetssystem i et blogginnlegg.

Kort fortalt vil det se på "anmeldelser som er identifisert som lite nyttige for potensielle kunder, for eksempel anmeldelser med ett ord, anmeldelser som består av ascii-kunst, eller anmeldelser som primært er lekne memes og vitser." Disse anmeldelsene "vil bli sortert bak andre anmeldelser på spillets butikkside. Det betyr ikke at spillerne aldri vil se disse humoristiske, men lite hjelpsomme innleggene, men det betyr forhåpentligvis at de vil se dem sjeldnere når de prøver å finne ut mer om et spill."

Vi er ikke sikre på hvordan dette vil påvirke anmeldelsesbombing av anmeldelser, for selv om disse ofte gjøres i ond tro med giftighet i spissen for budskapet, har vi tidligere sett anmeldelsesbomber fungere for en bedre sak, for eksempel da Helldivers II forsøkte å blokkere seg selv fra de som ikke hadde tilgang til PlayStation Network.

Det blir interessant å se hva som utgjør en nyttig anmeldelse, men hvis du virkelig ikke liker denne ideen, kan du slå den av.