Steam Replay er tilbake i 2024, sjekk ut året ditt i PC-spill

I likhet med Spotifys Wrapped-tjeneste lar mange digitale tjenester deg nå se tilbake på slutten av året for å se hva du har brukt tiden din på i løpet av denne turen rundt solen. Steam er ikke annerledes, og årets Steam Replay er ute nå, så du kan sjekke det ut.

Du finner din Steam Replay ved å klikke på banneret på butikkens forside, eller ved å holde musepekeren over brukernavnet ditt øverst og gå ned til seksjonen Year in Review. Der får du en kort oppsummering av hvordan året ditt har gått. Hvor mange prestasjoner du har oppnådd, hvor mange økter du har spilt, hvor mange spill du har spilt og mye mer.

Du kan også se hvordan du gjorde det sammenlignet med året før, noe som er en fin detalj. Å vite at jeg ikke brukte 20 dager i strekk på å spille noe på Steam i år, var en ganske fin indikator for utviklingen av min mentale helse. Bortsett fra det, kan du også se hvor mange spill du har brukt tid på per måned, med statistikk som viser hvor mye av den totale spilletiden din som ble brukt i hver måned.

Det kanskje mest interessante av alt var den delen som viser hvor mange nye, nyere og klassiske spill folk spiller. Bare 15 % av spilletiden som ble brukt av alle brukere, var på nye spill, mens klassiske titler sto for 37 % og nyere titler sto for 47 %. Det viser bare hvor mange som venter på en rabatt før de kaster seg over en ny utgivelse.