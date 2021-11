Steam satte akkurat ny spillerrekord. Hjalp du til?

HQ

De aller fleste industrier har slitt under pandemien, og en rekke små og store bedrifter har sett seg nødt til å stenge dørene. Man kan trygt si at gigantene i spillindustrien ikke er en av disse økonomisk sett.

For noen timer siden satte nemlig Steam en ny rekord for antall spillere samtidig på tjenesten, ifølge SteamDB. Søndag kveld var det nemlig 27,384,959 stykker som koset seg på Steam på en gang, noe som aldri har skjedd før. Dette kan blant annet kjenninger som Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, New World og Apex Legends ta æren for, samt Halo Infinite som fortsetter å gjøre det veldig bra på Valve sin plattform. At amerikanerne har en lang Thanksgiving-helg hjelper selvsagt også på.

Var du en av disse i går? Hva spilte du eventuelt?