Steam setter ny rekord takket være coronaviruset

En rekke personer og industrier lider enormt i disse coronavirus-tider. men det er også enkelte selskap som opplever stor suksess takket være karantener og at folk holder seg mer innedørs. Valve er et av disse.

Selskapets statistikkoversikt viser nemlig at 20,313,476 brukere var på Steam samtidig tidligere i dag, noe som er en rekord for distribusjonstjenesten siden den aldri (av det jeg husker) har passert 20 millioner før. Et av spillene som kan ta på seg æren for dette er Counter-Strike: Global Offensive siden det også satte ny rekord med 1,024,845 spillere samtidig i dag.

Har du spilt mer i det siste eller har du gjort mer av andre ting?