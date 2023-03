Steam slutter å støtte Windows 7 og 8 i 2024

HQ

Steam har nylig kunngjort at de ikke lenger vil støtte datamaskiner som kjører på Windows 7, 8 og 8.1 fra 1. januar 2024. Dette betyr at du ikke vil kunne få tilgang til Steam-butikken, spillene dine eller klienten som helhet fra den datoen.

For å bøte på dette anbefaler Valves kunngjøring bare brukere å installere en nyere versjon av Windows. Det forklarer at beslutningen om å droppe Windows 7 og 8 skyldes Google Chrome. Kunngjøringen lyder:

De nyeste funksjonene i Steam er avhengige av en innebygd versjon av Google Chrome, som ikke lenger fungerer på eldre versjoner av Windows. I tillegg vil fremtidige versjoner av Steam kreve Windows-funksjon og sikkerhetsoppdateringer som bare finnes i Windows 10 og nyere.

Dette kommer til å være et tungt slag for folk som har holdt på de tidligere versjonene av Windows ut av kjærlighet til det gamle operativsystemet. Det vil sannsynligvis ikke påvirke flertallet av Windows-brukere, men for de som dette vil være et problem for, gir det deg ikke mange alternativer.

Hva synes du om dette?