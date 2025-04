Steam starter May the 4th-feiringen tidlig med et Star Wars-salg

HQ

Det er tre garantier i livet. Døden, skatt, og et eller annet temasalg på Steam som alltid er på. Akkurat nå, i tillegg til Wargames Fest som løper til 5. mai, kan Star Wars-fans få tak i noen rabatterte klassikere og moderne hits som en del av Star Wars Day-salget.

Salget er i skrivende stund live på Steam, og varer også frem til 5. mai klokken 18:00 BST/19:00 CEST. De fleste av tilbudene dreier seg om klassiske Star Wars-spill, som for eksempel å gi deg sjansen til å plukke opp begge Knights of the Old Republic-spillene for under £ 5.

De gamle Battlefront-spillene er også billig som chips, og du kan plukke opp det originale Dark Forces for nesten ingenting i det hele tatt. Star Wars Outlaws, Ubisofts åpne romeventyr, er også på salg med 50 % rabatt.

Dessverre er det ingen rabatt på EA Star Wars-spillene, Lego Star Wars-spillene eller mer nylig utgitte titler som Dark Forces Remaster i skrivende stund. Men med noen få dager igjen til 4. mai sparkes i gang for alvor, vil vi kanskje se flere prisreduksjoner.