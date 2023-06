Steam Summer Sale har startet

HQ

I årevis har Steam Summer Sale vært en av de største begivenhetene for PC-spillere siden Valves gigantiske salg er en flott måte å både få spill veldig billig på og tømme lommeboken. Discorden vår viser at flere av dere allerede er klare over at årets utgave er igang og har fått fingrene i noen perler allerede, men det er greit å minne alle på det.

Nyhetssaken ville blitt en roman om jeg skulle ramset opp alle de gode tilbudene i årets Steam Summer Sale, men noen av de mest nevneverdige er 20 % rabatt på Hogwarts Legacy, 30 % rabatt på Elden Ring, 40 % rabatt på God of War og 50 % rabatt på både A Plague Tale: Requiem og Cyberpunk 2077

Steam Summer Sale varer frem til klokken 9 den 13. juli, så du har litt tid å få oversikt og tenke på.

Hvilke spill har eller vil du kjøpe som en del av salget?