Steam tar hardere grep mot NSFW-spill, med "visse typer" voksent innhold slettet fra butikken

Steam har lagt til en ny regel som ikke tillater spill som bryter med regler og standarder satt av betalingsbehandlere, kortnettverk og internettleverandører, med særlig henvisning til "visse typer innhold som kun er for voksne".

Ifølge SteamDB har dette allerede ført til at noen NSFW-spill har blitt fjernet fra Steams butikkvinduer. Spill som Incest Tales: Webcam Daughter er ikke akkurat et tap for verden, men det er bekymring for at dette kan flytte fra de mest ekstreme voksenspillene på plattformen til alt som inneholder en eim av sex eller tabubelagte emner.

Denne nye regelen har blitt gjort for å blidgjøre kortnettverk først og fremst, ser det ut til, med SteamDB som påpeker at det er mulig at PayPal hadde problemer med typen innhold som er tilgjengelig på Steams plattform, ettersom brukere i visse regioner ikke hadde vært i stand til å bruke det i flere dager før denne kjennelsen. Valve kommer sannsynligvis alltid til å ta parti med betalingstjenesteleverandører i tilfeller som dette, ettersom få selskaper som Visa og MasterCard er komfortable med ideen om at deres tjenester brukes til å betale for ekstremt voksent innhold. Dessuten er det rett og slett ikke nok folk som kommer til å skape et ramaskrik for NSFW-spill, spesielt de som inneholder tabubelagte temaer som incest.