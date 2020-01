Steam-lansering av Red Dead Redemption 2 har doblet salgstallet på PC-plattformen

Da Red Dead Redemption 2 ble lansert på PC-plattformen i november skjedde det i første omgang via Rockstars egen Launcher og Epic Games Store, og kort etter kunne flere rapporter fortelle at salgstallene og antallet aktive spillere var lavere enn de fleste hadde forventet. Dog ser det ut til at en lansering på Steam den 5. desember har hjulpet litt.

SuperData har sett nærmere på de digitale salgstallene, og mens spillet lå på rundt 406.000 solgte eksemplarer på PC før den 5. desember, så har det klatret til over en million etter lanseringen på Steam.

"Digital unit sales more than doubled from 406K in November to 1.0M in December. The game became available on Steam on December 5, one month after releasing elsewhere including the Epic Games Store and Rockstar Games Launcher. This brief exclusivity window was advertised in advance, so many players simply waited a short period to play the game on their preferred launcher. "

Rockstar har også brukt tiden på å fikse en rekke av de avgjørende problemene som PC-versjonen hadde i starten.