Steams mest populære operativsystemer i 2024

I 2024 er Windows fortsatt den dominerende kraften på Steam (ingen overraskelser der). I følge de nyeste dataene leder Windows 11 64-bit med 54,96 %, noe som er en sunn økning på nesten 2 %. Windows 10 64-bit følger tett bak med 42,39 %, selv om det opplevde en liten nedgang på 0,92 %. Til tross for disse små endringene, er det tydelig at majoriteten av Steam-brukere fortsatt foretrekker Microsofts operativsystemer for spilling.

Selv om Windows har et sterkt grep, vokser andre plattformer som macOS og Linux gradvis i popularitet. MacOS 15.1.1 64-bit hadde en bemerkelsesverdig økning på 0,41 %, og nådde 0,52 % av markedet, mens macOS totalt stod for 1,61 %. Linux viser også livstegn, med en økning på 0,26 %, til totalt 2,29 %. Selv om disse operativsystemene fortsatt er mindre enn Windows, er de i ferd med å skape seg en nisje i spillmiljøet.

Med disse trendene i bakhodet er det klart at det å optimalisere spillet ditt for ulike operativsystemer kan bidra til å utvide rekkevidden din. Har du planer om å støtte flere OS-versjoner i din neste spillutgivelse? Hva mener du om fremveksten av alternative plattformer?