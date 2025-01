Steams mest populære språk i 2024

HQ

Nå som vi tar farvel med 2024, er det tydelig at språkpreferansene blant spillere på Steam fortsetter å utvikle seg. Ifølge de nyeste dataene er engelsk fortsatt det dominerende språket (ingen overraskelser der), med 42,14 % av brukerne som velger det, noe som viser en bemerkelsesverdig økning på nesten 9 %. Dette understreker plattformens økende rekkevidde i både engelsktalende regioner og den utbredte bruken av engelsk i ikke-engelsktalende land, men også behovet for at utviklere har andre regioner i tankene når de planlegger lokalisering.

Forenklet kinesisk følger tett etter med 29,95 %, med en liten nedgang i bruken fra forrige periode. Russisk, derimot, hadde en beskjeden økning på 0,63 %, og sikret seg dermed plassen som det tredje mest populære språket. Spansk (Spania) og portugisisk (Brasil) fikk også fremgang, med en økning på 1,22 % hver, noe som gjenspeiler den stadige veksten i disse språkmarkedene. Til tross for denne fremgangen opplevde andre språk, som koreansk og japansk, en liten nedgang i bruken.

Med denne globale språkspredningen i bakhodet kan det å velge riktig språk for lokalisering utgjøre en stor forskjell for et spills suksess. Men det handler ikke bare om å snakke språket - det er også viktig å forstå markedstrender og spillernes forbruksatferd. Vurderer du å lokalisere ditt neste spill? Hvilket språk vil gi spillet ditt de beste sjansene til å lykkes på Steam?