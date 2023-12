Steams Year in Review 2023 er klar

HQ

Du vet at året er på hell når appene og tjenestene dine begynner å minne deg på å sjekke hvor mye tid du har brukt på strømming, musikklytting og spilling i løpet av året. Nå er Steams Year in Review 2023 her, og det er den jeg har gruet meg mest til.

Det skyldes i stor grad at jeg visste at jeg ville bli nødt til å innse hvor mange timer jeg har brukt på spilling det siste året, og bli tvunget til å skamme meg. På Steam-hjemmesiden blir du guidet videre til din egen Year in Review, der du kan se hvor mange spill du har spilt, hvor mange achievements du har oppnådd og hva du har brukt tiden din på.

Fortell oss hvordan du har tilbrakt spillåret ditt!