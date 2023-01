SteamWorld Build annonsert

Det var vanskelig å si hva man kunne forvente da Thunderful fortalte oss at de ville avsløre fremtiden til SteamWorld-spillene i dag, så vi ville bli overrasket uansett hva. Derfor er det ekstra gøy at svaret viser seg å være en god blanding av gammelt og nytt.

Fordi SteamWorld Build er, som du kanskje forstår av navnet, et såkalt city-builder-spill som skal lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch senere i år. Et av aspektene som skiller det fra Anno 1800, SimCity og lignende er hvordan denne verdenen er delt inn i flere lag. Hva mener jeg med det? Vel, mens du bygger en kul by over bakken vil mange av graverne dine grave etter ressurser og bekjempe fiender under den. Det stemmer. Dette er ikke den typen city-builder hvor din eneste utfordring er å samle nok ressurser raskt, for gruvedriften vil vekke monstre som ikke har fått servert morgenkaffen ennå. Så hvorfor grave så dypt.

Årsaken er at vår verden nærmer seg undergang, så en av grunnene til at du tilbringer så mye tid over bakken er for å bygge en romrakett. Ikke akkurat en morsom tanke, og derfor må du også holde steambotene sine tanker om dette borte ved å holde dem fornøyd med salonger, restauranter og slikt.

Enkelt sagt virker SteamWorld Build som en flott blanding av en dungeon keeper og city-builder med SteamWorld-universets fantastiske stil og tilgjengelighetsfokus. Høres bra ut? Da har jeg fantastiske nyheter: du kan spille det akkurat nå takket være en demo på Steam, så det er bare å grave og bygge med en gang.