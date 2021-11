SteamWorld Headhunter annonsert med teasertrailer

Et av spillene som ble annonsert under gårsdagens Thunderful World-konferanse var et helt nytt SteamWorld spill fra svenske Image & Form. SteamWorld Hunter blir deres første SteamWorld-tittel siden SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech som ble utgitt i 2019, og virker å være noe helt nytt for franchisen.

Det bør bemerkes at selv om denne serien er mest kjent for de to metroidvania-inspirerte SteamWorld Dig-titlene, finnes det også et tower defence-spill, et turbasert strategispill og et deckbuilding-rollespill. Denne gangen utforsker Image & Form sjangeren co-op-actioneventyr og de skriver at vi kan se frem mot "a stylised and colourful, third-person co-op action adventure with a head-popping twist".

Eksakt hva denne twisten er vet vi ikke. Andre ting vi ikke vet er hvilke plattformer SteamWorld Headhunter skal slippes på når det kommer. Men etter den første traileren å dømme blir det et fint eventyr med lekkert design, akkurat som de fleste andre SteamWorld-spillene. Sjekk den ut nedenfor, og under den finner du også konseptbilder.