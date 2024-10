Steel City Interactive forteller hvorfor du bør spille Undisputed

Det er nesten tid for å kle seg og gå inn i ringen for 12 runder med actionfylt boksing. Utvikleren Steel City Interactive er klar til å ta sin boksesimulator Undisputed ut av Early Access og til en full, komplett 1.0-versjon. Med det i tankene hadde vi nylig sjansen til å snakke med utvikleren for å lære mer om Undisputed og hvorfor du bør sjekke ut spillet uavhengig av kunnskapsnivået ditt innen boksing.

I intervjuet, som du kan se i sin helhet nedenfor, tok vi en prat med Steel City Interactives administrerende direktør og grunnlegger, Ash Habib, og direktør for produktautentisitet, Will Kinsler. Vi kommer inn i de finere detaljene om hva som går inn i simulering av boksing og hvordan laget jobbet med noen av sportens største navn for å representere dem og deres kampstiler nøyaktig i spillet.

På toppen av dette, gir Habib og Kinsler oss en haug med hint og tips for å erobre verden av profesjonell boksing i Undisputed før de forteller oss litt om hva fremtiden bringer for spillet nå som lanseringen av 1.0 og konsoll er her.

Du kan se hele intervjuet med Habib og Kinsler nedenfor for en veldig detaljert og underholdende diskusjon om hva som skal til for å lage en boksesimulering som Undisputed. For de som er interessert i å sjekke ut spillet selv, kommer Undisputed til PC, PS5 og Xbox Series X/S 11. oktober.