Steelrising får utvidelsen Cagliostro's Secrets i november

Det Souls-liknende actionspillet Steelrising gjorde ikke noe stort vesen av seg da det kom ut for en måned siden. Utvikleren Spiders (mest kjent for Greedfall) har imidlertid ikke gitt helt opp og er snart klar med en utvidelse.

Cagliostro's Secrets kommer 10. november og vil inneholde et nytt nivå, en rekke nye oppdrag, en ny boss, fem nye våpen, og nye karakterer, samt en håndfull nye fiender.

Historiebeskrivelsen lyder som følger: "In this new quest, you find yourself embroiled in a gripping story involving the King's agent, the Comte de Cagliostro. No one will return unscathed after exploring Hôpital Saint Louis - a new area whose secrets have been hidden by Louis XVI."

For å få tilgang til den nye utvidelsen må du ha fullført oppdraget "Bastille", som krever at du har kommet et stykke inn i spillet.