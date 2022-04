Steelrising utsatt til høsten

HQ

Steelrising er det neste spillet fra Spiders Studio, som startet med å bli universalt hånet for spill som Bound by Flame, men som senest ga oss Greedfall som fikk langt mer positiv kritikk.

Spillet skulle egentlig komme i juni, men som så mange andre spill blir dette nå også utsatt. Det har dessverre blitt utsatt helt til september.

"We've got a new gameplay trailer commented by

@spiders's team to share! #Steelrising has a new release date: September, 8th. We know some of you are eager to play but we want to ensure the best experience possible for the game on release day."

Så det er altså bare å smøre seg med ekstra tålmodighet.