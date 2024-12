SteelSeries Apex Pro 3. generasjons tastatur er enda raskere og smartere

HQ

SteelSeries har lenge vært stolte av at Apex Pro -tastaturserien er de raskeste tastaturene på markedet, og det er noe som produsenten av periferiutstyr dobler med den nyeste utgaven av dingsen.

Denne nye enheten, som bare er kjent som Apex Pro 3rd Gen, bruker OmniPoint 3.0-brytere i et forsøk på å være enda raskere og smartere enn tastaturene som kom før den. Disse Adjustable HyperMagnetic -bryterne hevdes å kunne flytte grensene for hvor responsivt et tastatur kan være, men hvordan fungerer det i praksis?

Vi har fått tak i noen forskjellige versjoner av Apex Pro 3rd Gen for å gjøre tastaturet til fokus i den nyeste episoden av Quick Look, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen og hvordan den fungerer i praksis. Sjekk ut videoen nedenfor.