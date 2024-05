SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless har en batteritid på hele 60 timer

HQ

SteelSeries lager mange hodesett, så mye er sant, men hvordan vet du hvilket som passer for deg? Vel, det beste tipset er sannsynligvis å ta en titt på våre Quick Looks, og i vår nyeste oversikt over SteelSeries-hodesett har vi fått hendene på SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless.

Dette trådløse headsettet har et nydelig og luksuriøst design, og kan brukes med omtrent alle spillenheter, inkludert PC-er, PS5-er, Switch-konsoller, Meta Quest 2-er og mobile enheter. Selv om donglen den bruker har en litt merkelig form, klarer den å vare i 60 timer på en full lading.

Det er ganske imponerende, og det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for å la headsettet stå på lading hvert øyeblikk du ikke bruker det. Ta en titt på Quick Look nedenfor for mer informasjon: