Stéfanos Tsitsipás forlater Australian Open i første runde, "rammet av karma"

Stéfanos Tsitsipás, en gang ansett som en av de mest lovende tennisspillerne i sin generasjon (nådde to Grand Slam-finaler i 2021 og 2023), og klarte seg vanligvis veldig bra i denne hardbaneturneringen, skuffet i 2025-utgaven av Australian Open, og forlot turneringen i første runde. Han anser det som "karma", fordi han skulle spille double med broren, Petros Tsitsipas, men trakk seg senere for å fokusere på singler.

Grekeren, som er nummer 12 i verden og seedet elleve i Melbourne, tapte 7-5 6-3 2-6 6-4 for den 20 år gamle amerikaneren Alex Michelsen, nummer 42 i verden, i sin første seier mot en topp 20-spiller i en Grand Slam. Han mener turneringen har blitt mer fysisk siden hans første Australian Open i 2018. "Jeg har vunnet over Novak Djokovic og følte at jeg ikke trengte å overgå den mest ekstreme versjonen av meg selv i akkurat den kampen.

Han ser på nederlaget som "ganske ironisk": "Hele ideen min var å prøve å gå dypt i Australian Open. Jeg visste at det første jeg måtte vurdere var å ikke spille double. Jeg antar at karma traff meg. Jeg var ikke i stand til å levere eller spille slik jeg håpet på i årets turnering. Hele hensikten var bare å spare litt energi og forhåpentligvis være friskere i den dypere trekningen av turneringen.