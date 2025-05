Stellan Skarsgård var "veldig redd" for å fremføre Andor-monologen

HQ

Det er mange minneverdige øyeblikk i Andor, men få skiller seg like mye ut som monologen fra Stellan Skarsgårds Luthen Rael, der han snakker om alt han har ofret for drømmen om opprøret.

I et intervju med Moovy TV nylig avslørte Skarsgård at han var nervøs da han gikk inn i monologen, på grunn av dialogens styrke. "Jeg ville ikke rote det til", sa han. "Det handler ikke om å huske replikkene, det handler om å komme på rett spor... Du kan komme inn og i første replikk og [innse] at du er på feil spor, og da er det f*cked."

"Jeg var veldig redd for å gjøre den monologen fordi den var så bra", sa han. Det tok Skarsgård hele 10 tagninger å få monologen helt riktig, men fansen er nok enige i at han gjorde det helt perfekt.

Skarsgård nevnte også at etter et nylig hjerneslag, må han nå få replikkene matet inn i øret for ikke å rote dem til. Bonuspoeng for å ha gått gjennom alt dette og fortsatt være i stand til å naile store scener som dette.