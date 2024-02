Stellar Blade avslører nye detaljer og forhåndsbestillingsbonuser

HQ

Stellar Blade fikk nylig sin første ordentlige visning på den nye State of Play-presentasjonen, men Shift-Up har ikke stoppet der. Utvikleren har delt noen flere spilldetaljer for å gi oss et bedre bilde av hva vi kan forvente oss.

I et nytt innlegg på PlayStation Blog får vi vite at Stellar Blade blir et spill med halvåpen verden. Du vil kunne utforske den siste menneskebyen Xion, samt Wasteland- og Great Desert-regionene. Mens du utforsker, kan du skaffe deg historiegjenstander, XP for ferdigheter og kosmetikk.

Fra neste uke kan du forhåndsbestille Stellar Blade hvis du vil ha standardutgaven. Alle forhåndsbestillinger kommer med Planet Diving Suit, Classic Round Glasses og Ear Armor Earrings for Eve.

Hvis du kjøper den digitale deluxe-utgaven får du disse kosmetikkene og Stargazer Suit til Eve, Stargazer Wear til Adam, Stargazer Coat til Lily, Half-Rim Glasses til Eve, Quadruple Rectangle Earrings til Eve, Stargazer Pack til dronen, 2000 SP EXP og 5000 Gold i spillvaluta.

Stellar Blade lanseres 26. april for PS5.