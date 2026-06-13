Stellar Blade: Blood Rain-utviklerens forklarer "yngre" utseende for hovedpersonen

Stellar Blade er et actionspill som svært få snakker om på grunn av handlingen. Spillet ble først og fremst kjent på grunn av sin seksualiserte hovedperson, Eve. I sin tettsittende kampdrakt, med en kropp som ville gagnet en modell mer enn en androide designet for å drepe alle monstrene som tar over jorden, ble hun raskt den nye standarden for attraktive kvinnelige hovedpersoner for en viss sint, reaktiv del av internett.

HQ

I oppfølgeren har vi fått en ny Eve, en som fortsatt har en hudtett drakt, men som er litt annerledes når det gjelder design. "Vi har med vilje satt EVE til å være kortere og se litt yngre ut, men vi har jobbet for å sikre at hun kjemper på en veldig tøff måte og utstråler en kul, stilig karaktertilstedeværelse,", sier Kim Hyung-tae, administrerende direktør hos Stellar Blade-utvikleren Shift-Up, i et intervju med InvenGlobal.

Den mindre staturen og det yngre utseendet kan få noen til å heve øyenbrynene, med tanke på hvordan internett behandlet Stellar Blades første hovedperson, men for seriens andre utgivelse fokuserte teamet først og fremst på personlighet. "Da jeg laget det første spillet, slet jeg med karakteren EVE - spesielt med å finne ut om jeg skulle la karakteren være et blankt ark for spillernes empati, eller om jeg skulle fylle henne med personlighet. Da jeg så reaksjonene fra spillerne som fullførte det første spillet, innså jeg at spillerne kan leve seg helt inn i en karakter med en sterk og tydelig personlighet. Så denne gangen designer vi EVE med en enda mer definert karakter", forklarer Hyung-tae.

<em>"Når det gjelder kamp, tenkte jeg at det ville være veldig tiltalende å ha en liten karakter som deltar i intens CQC. Jeg følte at det å bruke de samme våpnene fra det forrige spillet ville gjøre det vanskelig å vise noe helt nytt, så vi valgte en ny tilnærming til CQC. Men ulike våpen, inkludert sverdet med omvendt knivblad, vil bli utvidet av logiske grunner innenfor konteksten, og spillerens valgmuligheter vil bli mye bredere."

Det første spillet fokuserte på nærkamp, men fra traileren for det andre ser det ut til at vi kommer enda nærmere, og bruker knyttnevene og kraftige hansker til å slå fiender inn i en rød tåke. Den nye hovedpersonen er noe fansen vil holde et øye med, men forhåpentligvis betyr ikke det målbevisste yngre utseendet at vi får se samme type antrekk som i det første spillet.