Stellar Blade er i julestemning

HQ

Det er jul, og det vises i Stellar Blade. Det en gang så kalde torget i Xion er nå pyntet med juletrær, julelys og masse annet julepynt i en ny oppdatering. Det er også et nytt minispill gjemt et sted i Xion for å feire julen.

I leiren din kan du høre julemusikk som vil "smelte bort kampspenningen" som det står i pressemeldingen, og Eva har selvfølgelig også fått et fint lite julekostyme som heter"I'm No Santa" med matchende frisyre og smykker og er designet "som et bedårende og festlig utseende".

Til slutt kan du kle opp dronen din som Rudolf. Ja, julen har virkelig kommet til Stellar Blade. Se mye mer nedenfor.