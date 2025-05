Stellar Blade fungerer bedre med Denuvo ifølge utviklerne

HQ

I en uventet vending hevder utviklerne av Stellar Blade at spillet faktisk fungerer bedre på PC med den beryktede DRM-beskyttelsen Denuvo aktivert. Dette ifølge offisielle tester de hadde utført der spillet oppnår en gjennomsnittlig bildefrekvens på 59,9 FPS både med og uten Denuvo.

Med beskyttelsen deaktivert blir imidlertid de laveste fallene mer merkbare, og spillet kan falle så lavt som 48,6 FPS, noe som kan sammenlignes med Denuvo slått på der Stellar Blade aldri faller under 58,2 FPS. På X skriver Shift Up følgende :

"DRM har blitt justert for å opprettholde den samme gjennomsnittlige bildefrekvensen, med enda høyere minimumsrammer i noen tilfeller."

Dette er noe Shift Up forklarer ved å si at Denuvo har blitt optimalisert for ikke bare å beskytte spillet mot piratkopiering, men også for å bidra til å gi mer stabil ytelse, noe som går imot den generelle oppfatningen av beskyttelsen som er beryktet blant PC-spillere.

Er Denuvo beskyttelse noe som gjør at du vil hoppe over PC-versjonen av Stellar Blade?