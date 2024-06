Stellar Blade har solgt over 1 million eksemplarer, og får DLC for IP-samarbeid i år

HQ

Man kan si hva man vil om hvordan Stellar Blade fikk så mye oppmerksomhet i forkant av lanseringen, men spillet har vist seg å være mer enn bare et pent ansikt når det gjelder salg og interesse fra spillere.

I et nytt panel fra utvikleren Shift-Up (som rapportert av Genki_JPN), hørte vi at spillet vil få noe nytt innhold senere på året. I august kommer Stellar Blade's fotomodus, og det er mange andre oppdateringer planlagt, men er for øyeblikket "Under gjennomgang."

En slik oppdatering er en crossover IP DLC. Noen tror dette kan involvere karakterer fra NieR-serien. Som rapportert av GameMeca, avslørte økonomidirektøren i Shift-Up Jaewoo Ahn at spillet hadde passert den store salgsmilepælen på en million eksemplarer.

Har du spilt Stellar Blade?