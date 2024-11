Stellar Blade lanseres på PC i 2025

HQ

En av overraskelseshitene i 2024 må være Stellar Blade. Actionspillet sjarmerte kanskje mange mennesker umiddelbart fra de første trailerne, men spillet solgte enda bedre enn forventet, med mer enn en million eksemplarer oppnådd kort tid etter PS5-lanseringen.

Nå, i en investor Q&A (via Inven KR & transkribert av GamingBolt), avslører utvikleren Shift-Up at de har store forhåpninger til den kommende PC-lanseringen av spillet. Basert på trenden med AAA-titler som Black Myth: Wukong som har hatt et enormt salg på Steam, sier Shift-Up at de forventer å "se mer suksess på PC enn konsoller."

Vi kan forestille oss at PC-utgivelsen av Stellar Blade vil gjøre det ganske bra. Den vil inneholde alle oppdateringene som er utgitt så langt, kan vi forestille oss, inkludert den nylig utgitte fotomodus. Hvorvidt det vil tiltrekke seg Black Myth: Wukong-tall er ukjent, men det får vi først vite når spillet slippes.