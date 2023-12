Stellar Blade lover lansering i 2024

HQ

Stellar Blade sikter seg inn på 2024 for lanseringen. Det første konsollspillet fra den koreanske utvikleren Shift-Up har vært under oppsikt en stund, men vi har fått svært lite informasjon om spillet.

I et nytt blogginnlegg fra Sony, som tar for seg 2024 kan vi nå lese at Stellar Blade skal lanseres neste år. Dette er bare spekulasjoner, men ut fra innlegget kan det se ut som om lanseringen skjer sent på våren eller tidlig på sommeren.

Det er ikke mye å gå på, men med tanke på at avsnittet før Stellar Blade nevner Rise of the Ronin som lanseres i mars, avsnittet etter snakker om Destiny 2: The Final Shape som kommer i juni og innlegget ser ut til å omhandle store utgivelser i kronologisk rekkefølge er det mulig at det er da vi får se Stellar Blade. Men ta dette med en stor klype salt, for med tanke på at vi fortsatt har sett svært lite av spillet er det mer sannsynlig at det kommer ut senere enn tidligere i 2024.