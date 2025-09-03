Stellar Blade Oppfølgeren er bekreftet å være i aktiv utvikling

HQ

Utvikleren bak Stellar Blade har bekreftet at en oppfølger er under aktiv utvikling, med planer om å utvide universet og forbedre gameplayet i originaltittelen.

Stellar Blade ble utgitt i 2024, og viste seg å være en stor suksess for utvikleren Shift Up. Siden den gang har de ansatte diskutert en oppfølger, og i en ny finansiell rapport (oversatt av Genki_JPN på X/Twitter) ser vi at arbeidet med denne oppfølgeren har begynt for alvor.

"Vi forfølger aktivt franchiseutviklingen av Stellar Blade IP og utvikler for tiden en oppfølger til Stellar Blade," heter det i rapporten. "Denne oppfølgeren vil arve den actionfylte naturen til det originale 'Stellar Blade', samtidig som den inneholder et utvidet [univers] og forbedret gameplay, noe som ytterligere styrker posisjonen som en franchise-IP. Vi forventer at dette vil resultere i enda større suksess enn originalen." (worldview har blitt endret til universe fra det opprinnelige sitatet, da det var en unøyaktig oversettelse).

Det er planlagt ulike arbeider for å utvide IP-en Stellar Blade og universet rundt den, ettersom det ser ut til at Shift Up har til hensikt å smi mens jernet er varmt. Med vanedannende kamp, en interessant verden og en åpenbar tiltrekningskraft på et bestemt kjønn, ble Stellar Blade noe av en overraskelseshit i 2024, og suksessen har fortsatt inn i dette året, hvor det solgte utrolig raskt på PC.

Hva ønsker du å se fra en Stellar Blade oppfølger?