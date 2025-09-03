Stellar Blade Oppfølgeren er bekreftet å være i aktiv utvikling
Shift Up har snakket om prosjektet en stund, men nå har vi fått bekreftet at de neste stegene blir tatt.
Utvikleren bak Stellar Blade har bekreftet at en oppfølger er under aktiv utvikling, med planer om å utvide universet og forbedre gameplayet i originaltittelen.
Stellar Blade ble utgitt i 2024, og viste seg å være en stor suksess for utvikleren Shift Up. Siden den gang har de ansatte diskutert en oppfølger, og i en ny finansiell rapport (oversatt av Genki_JPN på X/Twitter) ser vi at arbeidet med denne oppfølgeren har begynt for alvor.
"Vi forfølger aktivt franchiseutviklingen av Stellar Blade IP og utvikler for tiden en oppfølger til Stellar Blade," heter det i rapporten. "Denne oppfølgeren vil arve den actionfylte naturen til det originale 'Stellar Blade', samtidig som den inneholder et utvidet [univers] og forbedret gameplay, noe som ytterligere styrker posisjonen som en franchise-IP. Vi forventer at dette vil resultere i enda større suksess enn originalen." (worldview har blitt endret til universe fra det opprinnelige sitatet, da det var en unøyaktig oversettelse).
Det er planlagt ulike arbeider for å utvide IP-en Stellar Blade og universet rundt den, ettersom det ser ut til at Shift Up har til hensikt å smi mens jernet er varmt. Med vanedannende kamp, en interessant verden og en åpenbar tiltrekningskraft på et bestemt kjønn, ble Stellar Blade noe av en overraskelseshit i 2024, og suksessen har fortsatt inn i dette året, hvor det solgte utrolig raskt på PC.
Hva ønsker du å se fra en Stellar Blade oppfølger?