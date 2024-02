Stellar Blade sin installasjonsstørrelse avslørt

HQ

Spillere frykter ofte installasjonsstørrelsen på nyutgitte titler. Må de finne en måte å frigjøre over 100 GB på SSD- eller harddisken? Hvor mange ganger vil de trenge den plassen og mer til for oppdateringer? Heldigvis ser det ut til at Stellar Blade fra Shift-Up ikke kommer til å bli et av disse fryktinngytende spillene.

Stellar Blade er ikke grådig i det hele tatt, skal vi tro et lekket bilde av spillets eske. 35 GB er alt som skal til for å installere, men hvis du kjøper den fysiske versjonen, må du laste ned en dag én-oppdatering.

Shift-Ups nye sci-fi-actionspill har gått viralt siden lanseringen, og noen spillere er utrolig glade for å se at hovedpersonen har lagt ned mye arbeid i baken. Som Alex Trebek en gang sa "tapere, med andre ord."

Stellar Blade kommer ut 26. april 2024.