Stellar Blade-utviklerne jobber allerede med sitt neste spill

HQ

Stellar Blade - takket være det spennende gameplayet, den interessante settingen og det faktum at det ikke har noe som helst med hovedpersonens utseende å gjøre - ligger det an til å bli en av de største lanseringene i april. Det virker som om utvikleren bak prosjektet er klar over denne potensielle suksessen og allerede er i gang med neste prosjekt.

På Shift-Ups hjemmeside kan vi se at flere stillinger er ledige til et nytt prosjekt, som skal være et sci-fi-actionspill. Det høres ganske likt ut som Stellar Blade, men det er en liten hake. Dette spillet skal utvikles for PC, konsoller og mobile enheter.

Det betyr sannsynligvis at det ikke er snakk om noe på nivå med Stellar Blade når det gjelder grafikk og ytelse, men det utelukker ikke en oppfølger. Vi får vente og se hva Shift-Up har på lur.