Stellar Blade var det mest solgte spillet i USA forrige måned

Selv etter en noe kontroversiell oppkjøring til lanseringen, ser det ut til at samtalen rundt Shift-Up's Stellar Blade bare klarte å gi det positiv oppmerksomhet. Ifølge data fra Mat Piscatella og Circana ledet spillet salget i USA i april.

Det ble etterfulgt av et annet Sony-utgitt spill, nemlig det stadig populære Helldivers II. Vi får også se kraften i Fallout TV-showet da Fallout 4 også havnet på topp 5 for spillsalg for forrige måned.

Vi så imidlertid en liten nedgang når det gjaldt salg av maskinvare og tilbehør. Innholdssalget var fortsatt sterkt, men ifølge Piscatella var det mobilmarkedet som drev det meste av dette.