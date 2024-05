Stellar Blade varsler en oppdatering denne uken

HQ

I forkant av lanseringen var Stellar Blade et av de mest omtalte spillene vi har sett så langt i år, og under en måned etter lanseringen erter Twitter/X-kontoen for spillet med en oppdatering til denne uken.

Den kryptiske erten gir ikke noe bort, bare informerer oss om at vi trenger å gjøre oss klare for uken fremover. Fans har spekulert helt siden innlegget gikk live sist fredag, med noen som peker på en potensiell DLC-annonsering, boss rush-modus eller noe helt annet.

Det finnes de som fortsatt krever at spillet skal være "usensurert" etter noen endringer i Eves antrekk som viste litt mindre hud. Jo mindre som sies om det, jo bedre er det nok.