Stellar Blades Nier DLC viser at Eve er lei av perverse typer

HQ

Det er trygt å si at siden de første bildene av Stellar Blade kom ut, har et av de viktigste salgsargumentene for Shift-Ups actiontittel vært hovedpersonen Eve. Det er noe utvikleren har lent seg mye inn i, spesielt med utgivelsen av Nier crossover DLC.

Disse kosmetikkene gir Eve noen forskjellige utseende, men når du zoomer rundt henne med kameraet, er det best å holde det PG, ok, da Eve ellers vil sparke kameraet bort med et irritert grynt.

Det er et nikk til Nier: Replicant, som også så en lignende reaksjon fra karakteren Kaine når spillere prøvde å perv på henne. Det er en av de eneste tilleggsfunksjonene utenom kosmetikken, som mange fortsatt kjøper for å tilpasse Eve i spillene sine.