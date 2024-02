Stellar Blades regissør er stolt av NieR-sammenligningene.

HQ

Stellar Blade er et spill som mange har hatt et godt øye til, først og fremst fordi det ser ut til å ha likhetstrekk med andre anerkjente actionspill som NieR: Automata, Bayonetta og Sekiro: Shadows Die Twice.

I en samtale med GamesRadar fortalte regissør Hyung-Tae Kim litt mer om influensene, og at han er glad for at folk har omtalt spillet som "koreansk NieR".

"NieR var veldig viktig som inspirasjon når vi skulle utvikle spillene våre", sa han. "Det er en fantastisk tittel som vi har latt oss inspirere av, og regissøren, Yoko Taro, er også en stor fan av manuset hans. Jeg er en stor fan av Yoko Taro."

Kim snakket også om den visuelle stilen, som er påvirket av Black Desert Online. "Siden vi er en koreansk utvikler, kan vi ikke nekte for at vi er påvirket av den koreanske stilen. Men samtidig prøver vi alltid å finne vår egen stil et sted mellom realisme og en mer deformert karakterstil. Og i prosessen prøver vi alltid å finne vår egen unike sjarm", sier han.

Stellar Blade lanseres for PS5 den 26. april 2024.