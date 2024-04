Stellar Blades utilsiktede 'rasistiske' graffiti blir fjernet

HQ

Etter at støvet rundt kontroversen med hovedpersonen hadde lagt seg, og Stellar Blade har blitt hyllet som et ganske bra til flott spill av mange anmeldere, virket det som om vi var forbi samtalene om Shift Up's store utgivelsesdebut.

Imidlertid har en butikk fått samtaler til å virvle rundt Stellar Blade igjen. Som oppdaget av IGN, er det en butikk i spillet annonsert med bokstaven R, og så er det noe graffiti utenfor med ordet hardt ved siden av.

Når dette kombineres, har dette blitt kalt ut for å fremkalle rasistisk språk. Sony har siden svart med en uttalelse, som lyder som følger: "Plasseringen av to grafikk nær hverandre i Stellar Blade resulterte i en utilsiktet anstøtelig setning. Shift Up hadde ingen intensjon om å lage støtende kunstverk og vil erstatte graffitien for Day 1 patch.

Så ja, ingen grunn til panikk, Hard R-butikken vil være borte når de fleste av dere spiller spillet. Likevel er det rart at ingen klarte å fange det på forhånd, egentlig.