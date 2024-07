Stemmen bak Shadow of the Erdtrees beste NPC visste ikke hva Elden Ring var

HQ

"Forbannet være Bayle!" Hvis du har spilt Elden Rings Shadow of the Erdtree-utvidelse, eller hvis du har vært aktiv på sosiale medier de siste ukene, har du hørt den skrikende replikken fra Igon, en NPC hvis hele personlighet er basert på å hate og avsky Bayle the Dread.

I en samtale med IGN snakket Richard Lintern, som gir stemme til Igon, om sin manglende erfaring med spill. Elden Ring var hans første videospillrolle, og på sin første dag møtte han Hidetaka Miyazaki, hjernen bak det hele.

"Vi håndhilste, men han kommuniserte stort sett ikke med meg på engelsk. Det var det andre som gjorde ... en mann som het Adam Chapman", husker Lintern. "Jeg hadde ikke hørt om Miyazaki før. Jeg kjente ikke til spillet, jeg kjente ikke til spillets status, og jeg kjente ikke til hans status. Men da jeg kom inn i rommet, var statusen hans veldig klar, veldig klar med en gang."

"Alle var veldig vennlige, men samtidig skjønte jeg at dette var en større greie enn jeg hadde forestilt meg", sier Lintern. Etter hvert som han spilte inn mer i studio, fikk Lintern øynene opp for opplevelsene som tilbys av videospill som Elden Ring.

"Oppmerksomheten på detaljene som ble lagt i karakteren og fremførelsen, var mye større enn noe jeg har opplevd før. Det kan sammenlignes med Shakespeare-karakterer som jeg har spilt. Folk tok det ekstremt alvorlig."

