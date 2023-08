Stemmen til Harley Quinn er død

HQ

Harley Quinn trenger vel ingen nærmere presentasjon, men debuterte allerede i 1992 i Batman: The Animated Series. Hun ble introdusert som Jokerens nærmeste allierte, og duoen ble mesterlig spilt av Mark Hamill (Joker) og Arleen Sorkin (Harley Quinn).

Dessverre gikk sistnevnte bort like før helgen, bare 67 år gammel. Flere har allerede delt sine kondolanser på sosiale medier, deriblant Mark Hamill, og vi er bare takknemlige for at vi får fortsette å glede oss over karakteren hun bidro til å gi liv på en så flott måte at Quinn i dag er en av de mest elskede i DC-universet. Takk for alt!