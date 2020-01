Stemmeskuespiller bak San Andreas-hovedperson går amok på skuffede fans

Det finnes et hav av forskjellige rykter hva angår Grand Theft Auto VI, deriblant at hovedpersonen fra Grand Thefta Auto: San Andreas vil vende tilbake. Karakteren ved navn Carl Johnson fikk stemme av rapperen Young MayLay, men noe tyder på at han er ganske sur på Rockstar - over alle andre, ser det ut til.

Han linket nylig til en spekulerende artikkel om hans involvering i utviklingen på Instragram, og var rask med å slå fast at han ikke ønsker å samarbeide med Rockstar igjen.

"To kill the rumors ! Im not involved in GTA VI at all.. Fucc @Rockstargames period.. CJ will have to be voiced by another MF but not me IDGAF what yall heard.."

Fans var raske med å utfordre MayLays attitude overfor Rockstar Games, men han begynte fort å angripe dem også. Blant annet skrev han etterfølgende:

"Shut up bitch, I'm being disrespected. Fucc you work for them? If not shut up punk ass up"

Det virker som at vi kan være ganske sikre på at Young MayLay ikke vender tilbake som Carl Johnson.