Stemmeskuespillere i dataspill vil ha mer informasjon i forkant av opptak av "motbydelige" og "unødvendige" mocap-scener

Sex er ganske vanlig i dataspill i dag, og med dagens grafiske teknologi er du sannsynligvis klar over at noen i en av disse hudtette draktene med baller må late som om de gjør noe skittent for at du skal kunne glane på den digitale gjengivelsen av bumping og grinding.

Men ifølge Jessica Jeffries, castingregissør og tidligere capture-artist, blir utøverne ofte ikke informert om disse scenene. Noen studioer informerer kanskje bare utøverne om konteksten for en scene på opptaksdagen.

"Vi får en e-post eller en telefon fra et studio som sier at vi trenger deg på disse dagene for en innspilling", sier Jefferies til BBC. "Det var all informasjonen vi fikk."

Jefferies fortalte om en opprivende hendelse der hun måtte spille en scene med et seksuelt overgrep uten forvarsel. "Jeg møtte opp og fikk beskjed om at jeg skulle filme en grafisk voldtektsscene", sier hun. "Denne handlingen kunne man se på så lenge eller så kort tid man ville gjennom et vindu, og så kunne en spiller skyte karakteren i hodet. Det var bare helt unødvendig etter min mening."

Jefferies nektet å spille ut scenen, som ikke ble spilt inn. Hun prøver nå å kjempe for at skuespillerne skal få innsyn i hva slags scener de skal delta i, før de i praksis blir tvunget inn i scener de helst ikke vil spille. Det finnes selvfølgelig mange gode utviklere og studioer som håndterer denne typen scener på en skikkelig måte, med intimitetskoordinatorer og god informasjon, men det virker som om det må gjøres mer i hele bransjen.