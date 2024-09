Stemmeskuespillerlegenden Jennifer Hale fyrer løs mot AI

HQ

Det er få stemmeskuespillere som er bedre kjent i spillverdenen enn Jennifer Hale. Hun har gitt stemme til den kvinnelige Shepard i Mass Effect, Bastila Shan i Star Wars: Knights of the Old Republic, Rivet i Ratchet & Clank: Rift Apart, Bayonetta i Bayonetta 3 og mange, mange flere. Hun er en legende når det gjelder stemmeskuespill.

Nå har hun også tatt på seg oppgaven å uttale seg om AI og trusselen det utgjør for stemmeskuespillere. I en samtale med Variety holdt Hale ikke tilbake når det gjaldt AI. "AI kommer etter oss alle," sa hun. "For sannheten er at AI bare er et verktøy som en hammer. Hvis jeg tar hammeren min, kan jeg bygge et hus til deg. Jeg kan også ta den samme hammeren og slå deg og ødelegge den du er."

"Hvis du bruker noe som har sitt utspring i kroppen vår eller stemmene våre, kan vi vennligst få betalt?", fortsatte hun. "For nå bruker dere teknologi til å ta fra oss muligheten til å gi barna våre mat."

AI blir sett på som en økende trussel i de kreative bransjene, spesielt når det gjelder stemmeskuespill, ettersom maskinlæring er i stand til å ta andres stemmer og få dem til å si hva den vil. For tiden streiker stemmeskuespillere i videospill som er en del av SAG-AFTRA, på grunn av trusselen fra AI.