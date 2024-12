Stephen King anbefaler den perfekte julegaven

HQ

Når det kommer til bokanbefalinger, er Stephen Kings kvalitetsstempel svært tungtveiende. Den produktive forfatteren og flittige leseren er kjent for å oppdage spennende historier, og denne høytiden anbefaler han Liane Moriartys siste roman, Here One Moment, som et utmerket valg til julelisten din.

Moriarty, som er kjent for Big Little Lies og andre bestselgere, har skapt et skremmende premiss i sin nyeste utgivelse. Historien handler om en kvinne om bord på et fly som begynner å forutsi alder og dødsårsak for sine medpassasjerer. Ifølge et innlegg av King på Bluesky beskriver han boken som en vakkert skrevet og tankevekkende pageturner, perfekt til gave.

Selv om noen kritikere, som The New York Times, har gitt boken blandede anmeldelser, kan Kings entusiastiske anbefaling være utslagsgivende for leserne. Med sitt spennende premiss og Moriartys karakteristiske fortellerstil er Here One Moment en klar anbefaling denne høytiden.

Kunne du tenke deg å kjøpe denne i gave - eller til og med til deg selv? Hva er din favorittbokanbefaling fra Stephen King?