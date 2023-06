Stephen King hjalp Alan Wake for under 10 kroner

HQ

"Stephen King once wrote that 'Nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations; they're antithetical to the poetry of fear.' In a horror story, the victim keeps asking 'why?' But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake, I'm a writer."

Slik starter Alan Wake, og de færreste har vel tenkt over at dette faktisk er ganske spesielt. Det er nemlig sjelden lett å kunne bruke sitater, personer og lignende fra andre franchiser og merkevarer. Faktisk koster det ofte en god del kroner, men det var langt fra tilfellet den gang.

Remedy-sjefen og Alan Wake-forfatteren Sam Lake forteller Eurogamer at han hadde et ekstremt sterkt ønske om å bruke Stephen King-sitatet spillet og var forberedt på å gjøre mye for det. Finnen trengte ikke akkurat å anstrenge seg:

""Da vi skapte det originale Alan Wake ønsket jeg virkelig desperat et sitat fra ham (herr King, red.anm) skulle starte det. Slik jeg har forstått det ville han ha 1 dollar for å gi oss rettigetene til å bruke det. Så veldig sjenerøst."

Slettes ikke verst, og med tanke på hvor inspirert Alan Wake er av Stephen King forundrer det meg ikke om det blir noen nikk i den retningen også når Alan Wake 2 slippes 17. oktober.