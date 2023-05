Stephen King: "Jeg elsket" The Flash

HQ

Den kommende DC-filmen The Flash har en mildt sagt skjelven historie, med mange forsinkelser, turbulens rundt hovedrolleinnehaver Ezra Miller og store endringer. Og siden James Gunn tok over DC-roret, har det også blitt bestemt at dette, sammen med Aquaman and the Lost Kingdom, vil være filmen som tilbakestiller kontinuiteten til det nye DC-universet (frem til den første filmen; Superman: Legacy).

Det er mye som står på spill, men heldigvis ser det ut til at The Flash faktisk vil levere. Hypen har vært høy takket være tilbakekomsten av både Michael Keaton og Ben Affleck som Batman (og det er rykter om flere overraskende gjesteopptredener), og forhåndsvisningene har fått mye ros.

Nå kommer mer ros fra en uventet kilde... Det er skrekkmesteren Stephen King som har sett filmen på forhånd, og han sier at han ikke liker superhelter. Likevel beskriver han The Flash som "spesiell" og forklarer at den er "inderlig, morsom og iøynefallende". Hans oppsummering er derfor: "Jeg elsket den".

Da en fan spurte DC-sjef Gunn om det var sant at King hadde fått et forsprang med The Flash, var svaret "Hell yes it is". I utgangspunktet er det på tide å sveive opp hype-motoren.