Stephen King mener Oscar-utdelingen bør avlyses

Mens de ødeleggende brannene fortsetter å herje i Los Angeles, med minst 25 dødsfall og over 100 000 evakueringer, har Stephen King offentlig gitt uttrykk for at Oscar-utdelingen ikke bør finne sted i år. I et innlegg på Bluesky hevdet King at den pågående tragedien gjør den vanlige glansen og feiringen upassende. Akademiet har allerede utsatt offentliggjøringen av nominasjonene fra 17. januar til 23. januar, men mange lurer på om slike tiltak går langt nok. Kan følelsen King gir uttrykk for få momentum, slik at flere medlemmer av Akademiet velger å avstå fra å delta?

Er du enig med King - bør Oscar-utdelingen avlyses helt?