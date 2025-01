Stephen King og David Lynch: Rådene regissøren ga forfatteren til Maximum Overdrive

HQ

Stephen King er kjent for sin produktive forfatterkarriere, men hans forsøk på å regissere en film, Maximum Overdrive (1986), har blitt en kultklassiker av helt feil grunner. Filmen, som er basert på Kings novelle Trucks, forteller historien om maskiner som våkner til liv og herjer med menneskene. Produksjonen var imidlertid langt fra problemfri, spesielt da King møtte en språkbarriere med det italienske filmteamet. Et minneverdig øyeblikk av forvirring inntraff da King prøvde å forstå et essensielt filmkonsept, 180-gradersregelen, og søkte råd hos ingen ringere enn David Lynch, som var i gang med innspillingen av Blue Velvet i nærheten.

I et nylig intervju med The Kingcast fortalte King historien om hvordan Lynch, som alltid er en gåtefull figur, forsøkte å forklare ham den avgjørende kamerateknikken. 180-graders-regelen, som er en grunnpilar i filmskaping, sørger for at publikum alltid kan følge de romlige relasjonene mellom karakterene. King var imidlertid ikke kjent med regelen, og da Lynch forsøkte å forklare den for ham, gikk det ikke helt som planlagt. Samtalen etterlot King mer forvirret enn før, og Lynch ba ham, på sin sedvanlige kryptiske måte, ganske enkelt om å filme på sin måte. Resultatet? En vidunderlig rotete film i beste forstand, slik bare en Stephen King-regissert film kan være.

For de som ikke er kjent med Maximum Overdrive, handler filmen om en bisarr hendelse der en komet som passerer jorden, får maskiner, inkludert lastebiler, salgsautomater og til og med minibanker, til å få bevissthet og vende seg mot menneskene. Filmens absurde premiss matches av over-the-top opptredener og høyenergisk action, der mye av handlingen foregår på en lastebilstasjon, der de overlevende prøver å overliste de ondsinnede maskinene. Til tross for at Maximum Overdrive ble kritikerrost da den kom ut, har den fått en dedikert tilhengerskare som nyter den campy sjarmen og det uforglemmelige lydsporet fra AC/DC. Det er en film som ikke tar seg selv på alvor, men det er en del av dens appell.

Selv om Maximum Overdrive fortsatt er et sært innslag i Kings filmkarriere, har den funnet en plass i hjertene til fans som omfavner dens villskap. Filmen har kanskje sviktet rent teknisk, men dens energi, drevet av Kings overdrevne visjon og Lynchs forbløffende råd, fortsetter å fenge publikum. Det er fascinerende å tenke på de to legendene, som med hver sin unike kunstneriske tilnærming prøver å bygge bro mellom skrekk og filmteori. Hva synes du om Maximum Overdrive?