Stephen King og Steven Spielberg: Drømmen om å filmatisere Talismanen blir endelig en realitet

I over fire tiår har Stephen King og Steven Spielberg forsøkt å filmatisere Talismanen, men veien dit har vært like forrædersk som romanens eget eventyr. I et nylig intervju med The Kingcast reflekterte King over de mange hindringene som ødela prosjektet, fra kreative uenigheter og bransjepolitikk til hans egne personlige problemer på 1980-tallet.

Spielberg sikret seg rettighetene til filmatiseringen allerede før boken ble utgitt i 1984, tilsynelatende ivrig etter å oversette den fantastiske verdenen til en blockbuster. Det oppsto imidlertid snart spenninger, særlig på grunn av Sid Sheinberg, Spielbergs mangeårige mentor og samarbeidspartner i Amblin. King følte at Sheinberg blandet seg for mye inn og behandlet ham som om han ikke kunne håndtere sin egen historie. Kombinasjonen av motstridende visjoner og Kings egne problemer med rusmisbruk førte til at The Talisman ble hengende i limbo i flere tiår.

For de som ikke er kjent med den, er Talismanen, som King og Peter Straub har skrevet sammen, en episk dark fantasy-roman om den 12 år gamle gutten Jack Sawyer som begir seg ut på en farefull reise gjennom Amerika - og et parallelt univers kalt Territoriene - for å finne et mystisk objekt som kan redde hans døende mor. Underveis møter Jack monstrøse skapninger, dødelige skurker og merkelige allierte mens han lærer seg å navigere mellom den virkelige verden og dens magiske motstykke.

Boken ble en suksess, og blandet Kings karakteristiske skrekkelementer med et eventyr som minnet om Ringenes herre eller Det mørke tårnet. Gitt Spielbergs forkjærlighet for oppveksthistorier og fantastiske verdener, virket samarbeidet som en perfekt match. Men Hollywood hadde andre planer.

Nå, etter 40 år med falske starter, er The Talisman endelig klar til å bli en realitet, med hjelp fra Netflix og Duffer Brothers, skaperne av Stranger Things. Duoen har lenge nevnt King som en stor innflytelse, og deres engasjement - sammen med Amblins fortsatte støtte - kan endelig bryte den tiår lange forbannelsen som har omgitt denne filmatiseringen. Men med skyhøye forventninger, en fantasifull verden som skal oversettes, og fire tiår med forventning, gjenstår det ett spørsmål :

Vil dette være den versjonen som endelig yter King og Spielbergs opprinnelige visjon rettferdighet?