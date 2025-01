Stephen King starter 2025 med to sci-fi-mysterier som fans av Lost vil elske

HQ

Stephen King har startet 2025 med å anbefale to spennende sci-fi-serier i et innlegg på Bluesky, som vil falle i smak hos fans av Lost og dens mystiske fortelling om å være fanget i en fremmed verden. Den produktive forfatteren, som er kjent for sine vendinger og vendinger innen både skrekk og mystikk, delte sine toppvalg for året. I dette tilfellet er Kings to favoritter From og Silo, som hver for seg byr på en unik vri på "mystery box"-sjangeren.

Lost (2004-2010).

From utspiller seg i en liten by der innbyggerne ikke klarer å rømme, hjemsøkt av overnaturlige krefter og tankevekkende mysterier. King sammenlignet den med Lost på grunn av det sentrale temaet om mennesker som er strandet på et fremmed sted og strever med det ukjente. I From medvirker Harold Perrineau, et kjent fjes fra Lost, noe som gir fansen et ekstra lag av tilknytning. Den uhyggelige byens blanding av overlevelse og overnaturlige elementer sikrer at den er et must for alle som ønsker Lost-stemningen.

Fra (2022-).

Silo gir sin egen vri på isolasjon, og utspiller seg i en underjordisk dystopisk verden der samfunnets overlevelse avhenger av å holde på hemmeligheter. Serien er basert på Hugh Howeys roman, og utforsker temaer som korrupsjon og autoritær kontroll, mens en kvinne avdekker mørke sannheter etter at elskeren hennes har dødd. Serien opprettholder følelsen av isolasjon og mystikk som Lost, men dykker dypere ned i klasseskiller og politiske intriger, og kan sammenlignes med Snowpiercer og High Rise.

Silo (2023-).

Begge seriene er et bevis på at mysterier i komplekse, lukkede verdener fortsatt er forlokkende. Hvilken av dem gleder du deg mest til å dykke ned i?