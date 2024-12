Stephen Kings Never Flinch kommer i mai 2025

HQ

Stephen King er nok en gang klar til å hjemsøke leserne med sitt nyeste verk, Never Flinch. Romanen inneholder to sammenflettede historier: en om en morder på hevntokt og en annen om en borgerverner som går løs på en feministisk foredragsholder.

Som avslørt av Entertainment Weekly, vil kjente fjes som Holly Gibney, fan-favorittdetektiven fra Mr. Mercedes og The Outsider, vende tilbake for å hjelpe til med å løse en mørk og urovekkende sak. Historien starter når etterforsker Izzy Jaynes mottar et kryptisk brev fra en morder, noe som setter i gang en kjede av hendelser som setter henne - og andre - i fare. I mellomtiden blir en kontroversiell kvinnesaksaktivist utsatt for en farlig stalker, og Holly må steppe inn som livvakt for henne.

Romanen kommer i bokhyllene 27. mai 2025. Gleder du deg til å dykke inn i Stephen Kings verden igjen?