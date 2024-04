Steve Buscemi bekreftet for Wednesday: Sesong 2

HQ

Da Netflix og Tim Burton annonserte at de skulle lage en TV-serie basert på Addams-familien, med fokus på datteren Wednesday (spilt av Jenny Ortega), visste vi at den ville bli populær.

Men det er nok en underdrivelse, for serien slo så godt som alle Netflix-rekorder som finnes, og sementerte seg selv som en popkulturell gigant fra første episode. Den andre sesongen har tatt lang tid, delvis fordi Tim Burton ikke jobber særlig raskt, men også fordi Ortega ble en av Hollywoods hotteste skuespillere over natten - og streikene i Hollywood hjalp heller ikke.

Nå er i hvert fall arbeidet i full gang, og som Deadline kan avsløre, har Steve Buscemi (Con Air, Fargo, The Big Lebowski) nå signert for serien. Hvem han skal spille er fortsatt ukjent, men vi antar at det blir en ny rollefigur.

Vi vet ikke når Wednesday: Season 2 har premiere, men det faktum at castingen er godt i gang tyder på at innspillingen ikke er så langt unna.